 In Italia il 43% ragazzi e il 36% ragazze è in sovrappeso

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Sono 37 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da. Lo rileva l'Unicef, in occasione della Giornata mondiale dell'obesità: in Europa meridionale la percentuale di bambini (0-5 anni)raggiunge l'8,3%, rispetto alla media totale del 5,6%. I tassi stimati di bambini e giovani fino a 19 anni in/obesi nel 2019 nell'Unione Europea variano dal 20-25% in Estonia, Lettonia e Lituania al 40% circa a Cipro e in Grecia. L'è al quarto posto nell'Unione Europea tra i(0-19) più colpiti, con una percentuale intorno al 36% per le femmine e al 43% per i maschi. Secondo il rapporto 'Levels and trends in child malnutrition', le stime congiunte sulla malnutrizione dei bambini di Unicef, Oms e Gruppo della Banca Mondiale, in Asia erano 17,7 milioni i bambini sotto ...