In Italia è stato creato un esoscheletro per sostenere chi non può camminare | come funziona Twin

Chico Forti avrà la possibilità di tornare in Italia . A darne l’annuncio è stata Giorgia Meloni, in seguito all’incontro con il presidente degli Stati Uniti ... (news.robadadonne)

8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite: consentendo di effettuare oltre 500 visite gratuite in tutta Italia nelle 6 edizioni precedenti. In occasione della Festa della Donna, sabato 9 marzo i centri Genera di Roma, Milano, Torino, Napoli, ...notizie.tiscali

Fratelli d’Italia e la visita in questura. Adduci: “Ci vuole del pelo sullo stomaco a legittimare la violenza su chi manifesta”: Dopo la visita di Fratelli d’Italia, ieri domenica 3 marzo, alla questura di Como (qui i dettagli). Un appuntamento nato dopo le polemiche per i giovanissimi manganellati a Pisa – sui cui espresse sco ...comozero

Nomadi digitali, via libera del governo al visto per stranieri che lavorano in smart working in Italia: Come si diceva, la burocrazia Italiana ci mette anche stavolta lo zampino, il nomade infatti dovrà prima dimostrare dove alloggia e avere già nel curriculum un’esperienza di lavoro da remoto di almeno ...corriere