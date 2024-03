In Cina il Partito dispensa ottimismo Ma i numeri lo smentiscono

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’incontro politico più importante dell’anno in, è cominciato da poche ore. E, come come ogni sessione dell’Assemblea nazionale del popolo che si rispetti, non mancano i buoni auspici delcomunista più forte del mondo. È iniziato a Pechino il ciclo di sedute plenarie dell’Assemblea nazionale del popolo, il Parlamento della Repubblica popolare cinese, e la Conferenza politica consultiva del popolo cinese, un organismo che assiste il processo legislativo. Le due sessioni sono iniziate con la riunione di apertura della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, che durerà fino a domenica, alla quale hanno partecipato i massimi vertici di Pechino, compreso il presidente Xi Jinping. Come da copione, a impregnare i lavori dell’Assemblea, l’immancabilesul futuro dell’economia del Dragone. La ...