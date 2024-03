Imbottito di cocaina e arrestato Attendeva il contatto per lo spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si aggirava in via Flaminia come se cercasse qualcuno ma quel qualcuno non arrivava. Su e giù per la strada, a piedi, quando non abitava nemmeno da quelle parti. Un atteggiamento sospetto che ha colpito una pattuglia del radiomobile che venerdì scorso ha trovato un 24enne italiano con 3 etti e mezzo di droga. Era pomeriggio quando il giovane è stato visto dai militari, camminava senza una meta e alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato. I carabinieri gli hanno chiesto i documenti poi, non avendo una giustificazione sul fatto perché si trovasse sulla Flaminia, la pattuglia ha proceduto ad una perquisizione e del 24enne. In una tasca del giubbetto aveva un involucro con dentro un pacchetto pieno di: in tutto 322 grammi. Andando ancora a fondo nel controllo hanno trovato altra droga, tre dosi sigillate da 5 grammi l’una sempre ...