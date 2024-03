Il vocabolario di Settimino Difonzo Il vincitore morale di Masterchef secondo noi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mazzappone, fischiettevole e conflì. Per noi l’edizione didi quest’anno ha due vincitori. Uno effettivo: la 27enne Eleonora Riso, per la quale abbiamo già ammesso di avere avuto un debole fin da subito. E poi uno, che per noi è, 61 anni. Chi èPugliese di Santeramo in Colle (Bari) è il più piccolo di sette fratelli, come si intuisce dal suo nome. Pizzicagnolo di professione, ha iniziato a lavorare fin da giovanissimo per supportare i genitori. Persone umili, che gli hanno trasmesso i valori della gentilezza, dell’aiutare sempre il prossimo, dell’importanza della famiglia. In un’intervista ci ha raccontato di essere tornato al suo vecchio lavoro, di ricevere molte attenzioni dai clienti. Ci ha parlato anche dei suoi progetti per il ...