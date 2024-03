Il viola melanzana | il colore di tendenza per la fine dell’inverno 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo– Uno dei colori protagonisti di questo periodo, visto sulle passerelle delle collezioni per l’autunno e l’inverno-25 è il cosiddetto, unparticolare, una sorta di porpora tendente al marrone che ricorda la buccia matura dell’omonimo ortaggio. Questa tinta rappresenta un ritorno, visto che andava già di moda qualche stagione fa. È unche piace per la stagione fredda e per gli inizi della primavera che stenta a decollare, come stiamo vedendo in questo periodo, perché è intenso e profondo, elegante, audace, declinabile in varie sfumature, dalle più tenui a quelle più decise. Risulta però sempre avvolgente e tendenzialmente caldo, sia per quel che riguarda l’abbigliamento che nell’ambito dell’arredamento e dei complementi di design. Come indossare il color ...