Il super reattore di Res Italia trasforma la C02 in metano

(Di lunedì 4 marzo 2024) PRODURREcon l’anidride carbonica, una innovazione che ha potenziali straordinari. Si tratta della cosiddetta metanazione biologica, realizzato da Res- Reliable Environmental Solutions, società cooperativa con sede a Ravenna, fondata nel 2004 da Chato Della Casa - per l’Agenzia Sardegna Ricerche, presso la sua sede operativa nella zona industriale di Cagliari. Di fatto, l’impianto è costituito da unnel quale crescono dei ceppi batterici specializzati che si nutrono di anidride carbonica (immessa tramite bombole in questa fase sperimentale, ma di fatto uno degli inquinanti che più causano problemi all’ambiente) e idrogeno (prodotto dall’idrolisi dell’acqua). Questo processo per realizzarsi ha bisogno di energia, che può essere “green” prodotta da eventuali eccessi di energia rinnovabile non programmabile, la ...