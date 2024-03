Il senso della vittoria di Nikki Haley nella "palude" di Washington DC

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Prima bandierina pernel Risiko delle primarie repubblicane. L’ex governatrice ex ambasciatrice, ultima rimasta a sfidare Donald J Trump, ha vinto per la prima volta, nel District of Columbia. Il distretto federale costruito per ospitare la capitale,, non conta nemmeno come stato (i suoi cittadini veri, non i diplomatici e i politici che la usano come dormitorio, si lamentano di non avere nemmeno un senatore o un deputato – il loro motto è taxation without representation); è una sorta di zona grigia piena di edifici statali e monumenti e ambasciate. Ma ha anche molte università, intellettuali, giornalisti, dipendenti pubblici, afroamericani.ha vinto con il 63 percento prendendosi tutti i delegati a disposizione e battendo Trump che si è fermato al 33. Questa...