Il Sassuolo vive la sua fatal Verona Berardi in lacrime | stagione finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una fattucchiera? Una cartomante? Uno sciamano? Servissero, varrebbe la pena arruolarli, perché nella 17ma sconfitta stagionale delnon c’è mica solo la ‘forza’ dell’avversario e la conclamata insipienza dell’undici neroverde. Aci mette infatti del suo anche la dea che il luogo comune vuole cieca, ma che quando si gira ci vede benissimo, ovvero la fortuna, che volge le spalle anche aldel Bentegodi, più sfortunato che brutto. E comunque sconfitto. E da ieri penultimo, perché se fai un punto in otto gare non è che puoi pensare che ti si aspetti. Tutto ilandato in scena ieri, a ben vedere, si compie in un istante, a ridosso dell’ora di gioco. Fin lì il primodi Ballardini gestiva uno scontro diretto importantissimo giocandolo e ...