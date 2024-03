Il ritorno in vasca di Thomas Ceccon | con vista su Parigi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Metti un peso che ti cade su un dito durante un normale allenamento in palestra. “Sembrava una cosa di poco conto e invece è stata lunga guarire”, ha rivelato poche settimane fa al Giornale di Vice... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pallanuoto: Serie B, Caricasa Rari Nantes Imperia perde 11-9 contro il Rangers Vicenza / I risultati: Caricasa Rari Nantes Imperia perde la prima partita del girone di ritorno (11-9 a Vicenza ... Sul finale di tempo però l’errore di Di Leonardo, sul tiro da metà vasca di Scotti Galletta, costa la ...imperiapost

Rane rosa: la Recoaro Como affonda anche a Bogliasco e ora è ultima in classifica: La Recoaro di coach Andrea Pisano ha perso anche il 12° turno battuta nella vasca del Bogliasco per 15-8 e ora si trova all'ultimo posto scavalcata anche dalla Locatelli Genova. La Recoaro tornerà in ...primacomo

Filippo Magnini show! E’ campione del mondo master: Certi amori, si sa, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Filippo Magnini, la sua amata vasca non l’ha mai abbandonata e adesso, è tornato anche alle gare, dopo il suo ritiro di ormai 7 anni fa. L’e ...sportfair