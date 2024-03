Il ras delle bancarelle Insulti omofobi a Casalino | È un miserabile gay

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) ROMA Un attacco omofobo,a più non posso, parolacce. Li ha rivolti in un video sui social Augusto Proietti, il "redi Roma" a Rocco(nella foto in basso) , ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Colpevole, a dire di Proietti, di aver fatto spostare i banchi da Piazzale Flaminio. "Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché, queldi, perché non si può dire che è f... però si può dire gay, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali. Ma chi è ‘sto? Oggi (i vigili, ndr) ci hanno detto che i furgoni, che parcheggiamo lì da trent’anni, non li possiamo parcheggiare più perché a...