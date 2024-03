Il Pse a rischio estinzione politica | nonostante la forza numerica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quanto conta ancora il Partito socialista europeo nell'Unione europea? I leader del Pse si sono riuniti sabato nel loro Congresso elettorale a Roma per scegliere un commissario lussemburghese poco conosciuto, Nicolas Schmit, come loro candidato di punta alle elezioni europee e adottare un manifesto elettorale lungo ma poco in grado di ispirare i cittadini. Al di là dello spettacolo al Congresso, che si è chiuso con il tradizionale canto “Bella Ciao”, nei corridoi del potere europeo circola una domanda insistente: quanta influenza avrà ancora il Pse dopo il voto del 6-9 giugno? Inaudibile in questi anni, senza coesione, con leader che guardano più ai loro interessi personali nazionali che a quelli collettivi europei, il Pse rischia l'unaconsistente al ...