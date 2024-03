Il protagonista Petrovic | il bomber ritrovato | Bravi a crederci fino alla fine»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Era passato quasi un anno dal giorno dell’ultima doppietta firmata in campionato da un giocatore della Spal. Era accaduto lo scorso 15 aprile al Mazza contro il Brescia, quando due gol di Maistro non bastaronosquadra di Oddo per ottenere una vittoria che sarebbe stata fondamentale nella lotta per non retrocedere in serie C. Stavolta il centrocampista di Porto Tolle ne ha firmato solo uno, lasciando la copertina a Tomi, che non poteva scegliere giorno migliore per sbloccarsi con la maglia della Spal. "È stata una grande emozione realizzare questa doppietta: sono felicissimo – esulta l’attaccante proveniente dal Trento –. È stata una liberazione, perché sono passate tante partite da quando sono arrivato e non avevo ancora segnato. Sono contento personalmente, ma soprattutto per la squadra, che ha conquistato una vittoria fondamentale per ...