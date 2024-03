Il Principe Harry e Meghan Markle pronti a tornare in Uk | cosa li ha spinti a farlo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo quanto riportato dal New York Post, qualcuno – che è attualmente vicino alla famiglia reale – ha rivelato che i Duchi di Sussex,, stanno pensando seriamente ad un ritorno nel Regno Unito. Questa decisione, potrebbe fare in modo che i due vengano di nuovo reintegrati a pieno titolo nel loro ruolo: MovieTele.it.

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non riceveranno protezione di polizia durante le loro visite nel Regno Unito. Lo ha stabilito una recente ... (ilfattoquotidiano)

Il legame tra Re Carlo e il Principe Harry è più teso che mai. Da quando il Re ha rivelato la diagnosi di cancro, il Principe è tornato a Londra per circa 26 ... (dilei)

Il Principe Harry sta lavorando a un riavvicinamento con la royal family. Nel frattempo, continua a sbrigare anche questioni personali, soprattutto per ... (velvetgossip)

Kate Middleton preoccupa, si allunga la convalescenza: tornerà a giugno: Secondo il comunicato diffuso dal governo inglese Kate Middleton avrà ancora tre mesi di convalescenza prima di riprendere gli impegni reali. Sarà l’8 giugno il primo appuntamento ufficiale della cons ...msn

Kate Middleton, il racconto dello zio Gary Goldsmith al GF Vip: «Non è razzista. Harry ha messo in pericolo tutta la famiglia»: Entrato nella casa della versione britannica del "Grande Fratello Vip", l'uomo avrebbe infatti rivelato nuovi dettagli sulla Principessa del Galles e soprattutto sul Principe Harry. A scagliarsi ...ilmessaggero

Kate Middleton, lo zio Gary Goldsmith parla di lei al GF Vip: «Non è razzista. Harry ha messo in pericolo tutta la famiglia»: Continua a far parlare (e far discutere) la famiglia reale inglese. Ad agitare gli animi, questa volta, è stato Gary Goldsmith, zio di Kate Middleton. Entrato nella casa della ...ilmessaggero