Il Piotta rapinato al mercato di Porta Portese | «Cercavo un vinile | ci ho rimesso il portafogli»

Anziana picchiata e rapinata in casa finisce in ospedale: Un tentativo di furto sfociato in un’aggressione ai danni di un’anziana signora di Fondi, rimasta traumatizzata dall’accaduto. Un’esperienza traumatica per un’anziana signora, derubata e aggredita in ...ilcorrieredellacitta

Chi è Makka Sulaev La diciottenne che ha ucciso il padre violento a Nizza Monferrato, Asti: Ha ucciso il padre Akhyad Sulaev, di 50 anni, nella loro abitazione di Nizza Monferrato, in provincia di Asti: ecco chi è la diciottenne Makka Sulaev. Interrogata, ha raccontato delle continue ...tag24

Piotta, rapina a Roma: il rapper è stato derubato al mercato di Porta Portese: Piotta, rapina a Roma: il rapper è stato derubato al mercato di Porta Portese nella mattinata di domenica 3 marzo 2024.tag24