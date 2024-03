Il piano Ue per le armi. Acquisti congiunti e spesa da aumentare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) ROMA Il motto romano del “si vis pacem para bellum“ (se vuoi la pace prepara la guerra) è al cuore del principio di deterrenza ed è sempre attuale anche perché ancora vive sono le ambizioni imperialiste di Vladimir Putin di fronte alle quali, l’Europa, una Europa che teme di trovarsi a novembre scoperta sul fronte atlantico in caso di vittoria dell’isolazionista Donald Trump alle presidenziali americane, ha percepito la minaccia e ora sta (con calma, dopo ben due anni di guerra in Ucraina...) cercando di prendere delle contromisure. In questo senso è significativo il voto del Parlamento Europeo – 451 a favore, 46 contrari e 49 astensioni – che venerdì ha invitato a "sostenere l’Ucraina con tutto quello che è necessario per vincere la guerra contro la Russia". In prospettiva è ancora più significativa la nuova strategia Ue per l’industria della difesa che la Commissione Europea ...