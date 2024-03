Il peso dell’Abruzzo nei rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quanto è alto il livello di rischio rottura nella maggioranza di governo? Dopo le regionali in Sardegna i led accesi sulla scala di misurazione sono in aumento. Per sapere se scenderanno o se passeranno sul rosso (colore del pericolo) si dovrà attendere la notte di domenica prossima 10 marzo, quando si saprà chi avrà perso in Abruzzo. Sì, chi avrà perso: perché se a finire impallinato sarà il candidato della destra-centro, allora ci si dovrà interrogare su chi pagherà il salatissimo conto tra. Elezioni regionali, dopo l’isola ecco l’Abruzzo (con orizzonte già proiettato sul Veneto). Quisi gioca molto, moltissimo della sua credibilità, così come l’alleato-antagonistavede in ballo la sua immagine di uomo del fare. Fosse una partita di ...