Il Parlamento francese approva l' aborto in Costituzione

Aborto in Costituzione. Non è tutto rose e fiori, ma la Francia scrive un pezzo di storia: Poco importa che il fine ultimo di Emmanuel Macron sia stato recuperare voti a sinistra: la svolta avvenuta oggi in Francia, dove il Parlamento convocato in sessione straordinaria al Palazzo di ...huffingtonpost

Unione europea, autosufficienza bellica e nuove alleanze militari: Diversi gli scenari di alleanze militari extra e non Unione europea alla luce delle dichiarazioni di Macron e Ursula von der Leyen ...quotidianodelsud

Ucraina, Corsera: "Macron realista, rischio parte Europa baci l'anello di Putin": 'Non possiamo ignorare che una parte dell’Europa, magari con l’Italia in testa, sarebbe pronta, se le cose si mettessero davvero male in Ucraina, a innalzare un cartello con sopra scritto 'meglio puti ...adnkronos