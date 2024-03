Il Napoli non concede interviste a Dazn | rischia una multa di 10 000 euro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha annunciato ieri di aver chiuso i rapporti cone che calciatori e staff parleranno solo con Sky e Rai. Questo, probabilmente, perché è stata programmata la partita contro l’Atalanta sabato 30 marzo alle 12:30, vigilia di Pasqua; il presidente azzurro avrebbe voluto spostarla a lunedì, in quanto Calzona potrà preparare il match solo in due giorni per via della spedizione della Slovacchia. Inoltre, De Laurentiis si è sfogato al Maradona nel post-partita: «Chi sono? Sky onon ha il diritto di fare niente! Quindi andatevene a fare in ****. Fuori dai c******i». Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, come da regolamento della Lega Serie A: i club da contratto si impegnano ad assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le ...

Aurelio De Laurentiis contro l’allenatore del Napoli Francesco Calzona : vuole blocca rlo per la Nazionale. Ecco perché Ancora polemiche in casa Napoli : ... (calcionews24)

Murales di Maradona in miniatura per il suo avvocato: Diego Armando Maradona non è solo un mito del calcio, ma ormai anche un'icona della street art. A Napoli, città che lo ha amato e celebrato, ci sono due grandi murales che lo ritraggono: uno ...virgilio

Petrachi al Napoli ADL per ora punta su un altro nome: Gianluca Petrachi sogna il Napoli, ma il Napoli (per ora) non ci pensa. Secondo calciomercato.it il nome più caldo come futuro ds dei partenopei al momento è quello di Tony D’Amico che anche ...torinogranata

Pagina 3 | Reja punta su Calzone: "E' la scelta giusta per il Napoli": Calzona è anche il ct della Slovacchia: " Come coniugare il lavoro di CT con quello di allenatore di club Sono stato in Albania per quattro anni e guidare una Nazionale è qualcosa di diluito, la sent ...corrieredellosport