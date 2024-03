Il Napoli di De Laurentiis che batte la Juventus degli Elkann è una vittoria che va oltre il calcio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da un lato il presidente “autarchico”, Aurelio De, dall’altro la famiglia di esterofili Agnelli-: la sfida di ieri sera al “Maradona” traè stata qualcosa in più di una partita di, visto che sul campo c’erano dei calciatori e in tribuna due diversi modi di fare impresa. Da un lato il produttore cinematografico che vende anche ad Hollywood ma il piede dall’Italia e il marchio del “made in Italy” non lo ha mai tolto e che mai rinuncerà al fascinostudios di Cinecittà e alla sua inflessione romanesca; dall’altro una multinazionale di famiglia ormai proiettata verso mercati stranieri più vantaggiosi e con il marchio Fiat contaminato, ormai, dalla tecnologia straniera e dagli investimenti sempre più lontani dall’ex base piemontese. Sud contro ...