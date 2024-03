Il Napoli batte la Juve | Raspadori | gol scudetto per l' Inter | Allegri può finire a -15

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Vittoria d'orgoglio per il, sconfitta e recriminazioni per lantus. I campioni d'Italia in carica, almeno ancora per qualche mese, ritrovano lo spirito battagliero di un tempo e piegano 2-1 i bianconeri: al Maradona decide un gol nel finale ditutto rabbia e furore. La squadra di Calzona si rimette in corsa per l'Eurozona continuando a tenere vive le speranze di un posto Champions. Per carattere, sacrificio e coraggio la risposta è stata totale con tanto di bottino pieno. In vantaggio con Kvaratskhelia suldel primo tempo, gli azzurri hanno contenuto gli assalti arrembanti ma sterili di unantus troppo imprecisa in fase di costruzione ma capace di trovare il guizzo giusto con Chiesa all'81' per il pareggio. Ma ilpuntava al bersaglio grosso e ...