Il mostro | il 9 marzo convegno del Forum dei Giovani di Caserta sui disturbi alimentari

(Di lunedì 4 marzo 2024). Ildeidipresenta unsu una tematica oggi più che mai importante e discussa, con lo scopo di far luce sugli aspetti più complessi di uncon cui molte e moltisi trovano a combattere: i. A tale proposito la consigliera promotrice, con il consigliere Paco Martone, e moderatrice delElisa Pizzorusso: “Sono molto emozionata ed onorata di aver potuto organizzare questo. Ad oggi, fortunatamente di questa delicata tematica se ne parla sempre più. Affronteremo tematiche fondamentali, comprese le ben note bulimia e anoressia, ma daremo anche spazio adi cui spesso si parla poco, come il Binge ...

Previsioni zodiacali e classifica del 5 marzo: Gemelli sul podio, Vergine serena: L'oroscopo di martedì 5 marzo ha in serbo tante sorprese ed è pronto a mettere ... Per questo motivo, cercherete di mettervi in mostra e di farvi notare dal capo. Bilancia (9° posto): sarete molto ...it.blastingnews

Xbox Partner Preview: cosa potrebbe essere mostrato all'evento di mercoledì 6 marzo: Totalmente a sorpresa, Microsoft ha annunciato oggi un nuovo evento di presentazione per questa settimana, con titoli di terze parti.multiplayer

Castelnuovo, intitolata a Michela Murgia la Sala Ipogea della Biblioteca Sepúlveda: mentre prosegue fino al 10 marzo in Sala del Torrione la mostra “Multitasking - Viaggio intorno al mondo femminile attraverso il collage” dell’artista Cristina Faedi, inserita nell’ambito della ...modenatoday