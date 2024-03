Il modo terribile in cui sono stata mandata via | il 26 giugno | Barbara d' Urso | vendetta a Domenica In

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un'ora sola in Rai - nulla di più per ora - oltre agli schizzi di veleno contro Mediaset. È stato questo e poco altro l'atteso ritorno in tv (a giudizio di molti sgradevole) di Barabara d'. La conduttrice esiliata da Cologno èospite di Mara Venier aIn che ha dedicato un'ora del suo spazio, in apertura di trasmissione, alla confessione dell'ex grande rivale., tra una lacrima di commozione e l'agitazione dovuta all'appuntamento particolarmente sentito, ha alternato miele per la tv pubblica a fiele per la sua vecchia azienda che all'inizio dell'intervista, fosse stato per lei non avrebbe neppure nominato. C'è voluta la stura della zia Mara che, sapientemente dal suo punto di vista, ha ricordato all'amica-ospite che Mediaset si poteva citare. Così da aprire l'angolo del doloroso rancore di ...

