Il Miur ‘soccombente’ sul riconoscimento dei titoli esteri | un paradosso pagato da tutti noi

(Di lunedì 4 marzo 2024) di Tiziano Zennaro “Storia maestra di vita”. Questo antico detto non si applica all’attuale governo Meloni, nello specifico al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che anche per la prossima apertura delle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) 2024/26 ha ben pensato di riproporre, piè pari, la stessa illegittima ordinanza del precedente Governo, a firma dell’allora Ministro Bianchi. Ebbene sì, per il prossimo biennio gli specializzandi con titolo estero non potranno beneficiare di alcuna stipula contrattuale fino a che il titolo non verrà riconosciuto. Allora ci domandiamo: lo sa il Ministro Valditara che il suo Ministero non sta rispondendo alle richieste diavanzate da centinaia di docenti due anni or sono? Lo sa, l’egregio Ministro Valditara, che nel corso dell’anno 2023/24 il suo Ministero è stato chiamato in causa da centinaia di docenti, ...