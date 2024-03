Il manuale dei Carabinieri | ecco come bloccare i borseggiatori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è il cappotto messo sul braccio che nasconde movimenti illeciti. C’è il gruppo di persone che accerchia l’anziano e parla fra loro catturando l’attenzione dell’ignara prossima vittima. O anche la “turista” che gira con tanto di macchina fotografica e mappa della città ma che invece sa bene dove si trova e attende il momento giusto per agire. Sono alcuni dei modus operandi degli ‘specialisti’ del pickpocketing, il borseggio, evidenziati daia Napoli che hanno avviato una campagna per cercare di mettere in guardia le potenziali vittime dei furti con destrezza. In particolare sugli autobus, con raid ai danni delle migliaia di turisti che affollano Napoli. L’ultimo caso quello verificatosi a bordo del bus della linea 204 nei pressi del bosco-museo di Capodimonte. Ihanno notato un uomo, un 50enne, e lo ...