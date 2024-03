Il laureato in filosofia con 110 che voleva la lode perde il ricorso al Tar | «È un’eccezione»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Tar della Lombardia ha deciso che lanella laurea non è un diritto. E ha dato così torto a un dottore in scienze filosofiche che due anni fa ha preso il titolo di studio alla Statale di Milano. Il 22 febbraio, fa sapere il Quotidiano Nazionale, il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni ha giudicato «infondato nel merito» ildell’ex studente che chiedeva di annullare il suo voto di laurea «limitatamente alla parte in cui non è stata assegnata la». Lui accusava la commissione davanti alla quale aveva sostenuto l’esame della magistrale ad aprile 2022. A causa di un «difetto di motivazione del verbale della seduta di laurea in quanto privo di giustificazioni in ordine alla mancata attribuzione della». Violazioni Nelilravvisava anche ...