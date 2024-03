Il lancio della nuova collezione eyewear di Ferrari in collaborazione con Vogue Italia

Nel report annuale della Procura europea si legge che nel 2023 sono state aperte 556 indagini per quanto riguarda l'Italia, con un danno stimato di oltre sei ... (fanpage)

Nelle recenti fughe di informazioni, per gentil concessione del famoso leaker Digital Chat Station, riguardanti il Vivo X Fold 3, sono emersi dettagli ... (optimagazine)

Il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas afferma che sono stati trovati altri tre cadaveri relativi alla strage avvenuta durante la calca per gli ... (quotidiano)

“Marcello, come here“, ovvero una delle scene iconiche della storia del cinema. Stiamo parlando della Fontana di Trevi , uno dei luoghi simbolo della Capitale. ... (ilcorrieredellacitta)

Ita Airways: dal 1° giugno salgono a cinque i voli giornalieri da Roma a Torino: L’aggiunta della nuova frequenza nella stagione estiva contribuisce ... Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A ...travelquotidiano

PS5: qual è il gioco con la grafica più bella Il migliore in assoluto: La console Sony in questi primi anni di vita ha sfornato una serie di titoli sicuramente interessanti dal punto di vista grafico, a partire dall'ancora mastodontico Demon's Souls, uscito al lancio nel ...everyeye

Che cosa ha fatto per noi l’Europa: la difesa della Natura: Gli Stati membri dovranno inoltre ripristinare almeno 25mila chilometri di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero, e garantire che non vi sia alcuna perdita netta né della superficie ...repubblica