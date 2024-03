Il governo Meloni ora vuole tagliare le tasse alle aziende | i prossimi passi della riforma fiscale

E il quarto giorno, Giorgia Meloni fece retromarcia. In televisione aveva fatto esplicito riferimento alle istituzioni colpevoli di aver criticato le ... (ilgiornaleditalia)

La premier Giorgia Meloni si trova in una doppia rotta di collisione sia con i democratici americani che con i repubblicani. Da un lato, Matteo Salvini, ... (thesocialpost)

Che un gran pezzo dello Stato, quello delle magistrature e delle burocrazie, si sia dovuto ingoiare, per il funzionamento della democrazia, un Governo di cui ... (panorama)

Il governo Meloni ha fatto registrare un record per l'uso dei voli di Stato. Dopo le critiche in passato per l'abuso dei costosi viaggi da parte di ministri ... (today)