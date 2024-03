Il giovane sushi chef italiano che coltiva edamame | daikon e fagioli azuki nel suo orto in Irpinia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 4 marzo 2024) Andrea Rullo ha 28 anni e le idee molto chiare. Punto saldo: l’amore per il Giappone e per la sua cultura gastronomica che lo ha conquistato sin da adolescente. La formazione iniziale è quella classica: studi all’alberghiero di Avellino, stage in ristoranti stellati, da Marennà a Sorbo Serpico all’Hotel Emma di San Vigilio di Marebbe. A un certo punto - è passato più di un decennio - frequenta un corso di aggiornamento sulla cucina orientale a Milano. Tra i formatori c’è Ignacio Hidemasa Ito: è una folgorazione. Ito, oltre a essere un grande cuoco, è un vero maestro e diventa il suo tutor. Rullo lavora con lui da Jap-one a Napoli ed è sempre Ito a spingerlo a fare il salto ulteriore, con un viaggio verso Osaka: nonostante lo, infatti, sia noto per la cucina nippo-brasiliana, ha legami familiari nella città giapponese e consiglia al suo allievo di passarvi del ...