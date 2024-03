Il futuro di Vivienne Westwood | secondo Andreas Kronthaler

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Continua il viaggio dinella Maison diche, a poco più di un anno dalla scomparsa della fondatrice, ha ormai le redini del marchio ben salde. Per la nuova collezione approdata in Paris Fashion Week il designer ha preso ispirazione dal periodo del tardo Rinascimento, un richiamo alla passione per la storia che condivideva cone un simbolico ricordo del suo inizio nell’azienda al fianco della fondatrice. Per i pattern si è lasciato ispirare da Patterns of Fashion di Janet Arnold - pubblicato dalla School of Historical Dress di Londra - un libro a cui la coppia ha spesso attinto per lavorare e rielaborare alcune fantasie. In seguito,ha trovato nelle protezioni sportive una connessione,lui, vincente. ...