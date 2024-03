Il futuro di Dune | cosa ci aspetta dopo la Parte Due?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 4 marzo 2024) Girare un sequel può essere un’impresa ardua, una vera e propria trappola per cineasti che rischiano di scivolare nella cosiddetta maledizione del “film di mezzo”. Questo, naturalmente, se non ti chiami Denis Villeneuve e il sequel in questione non è prettamente un seguito, quanto il “secondo tempo” di un’opera che va considerata quasi come un unicum.ha appena fatto il suo debutto sul grande schermo (qui la recensione) e l’opera di Villeneuve si è aperta davanti ai nostri occhi come uno di quei capolavori che sono capaci di influenzare un’era cinematografica, trasformandosi immediatamente in un cult, capace di sancire un punto di cesura tra un prima e un. Quello che Il signore degli anelli aveva fatto al genere fantasy,lo fa con ...