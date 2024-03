Il futuro del Manchester United di Erik ten Hag valutato da Gary Neville e Roy Keane

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: La posizione diten Hag alè sotto esame attento dopo la sconfitta nel derby di domenica contro ilCity – e le leggende del clube Royhanno dato la loro opinione suldell’olandese. Domenica loè andato in vantaggio all’Etihad dopo soli otto minuti grazie a uno splendido gol di Marcus Rashford, ma il City ha risposto nel secondo tempo con due gol di Phil Foden e un altro di Erling Haaland infliggendo ai Red Devils l’undicesima sconfitta in Premier League. questa stagione. Fuori dalla Champions League nella fase a gironi e ora a 11 punti dal quarto posto in Premier League, lopotrebbe dover guardare alla FA Cup ...