Il fenomeno Jacquemus approda a Capri per un’occasione esclusiva

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lo stilista francese dei record, in occasione del 15° anniversario del suo brand, ha deciso di mettere in scena un esclusivo défilé che si terrà il 10 giugno a Casa Malaparte, nella splendida cornice di. Popolare quanto privata, la villa arroccata su un irto e stretto promontorio roccioso (chiamato Punta Massullo) sembra emergere dal mare, godendo di un’incantevole e privilegiata vista sui Faraglioni di, sarà qui, ad inizio estate il prossimo fashion show. Dopo aver presentato la collezione SS24 Les Sculputres presso il centro espositivo Fondazione Maeght, Simon Portedecide così di abbandonare momentaneamente la sua adorata Provenza per volare nella Bella Italia. Fonte: IPAVilla Malaparte,. Lo stilista è noto nel mondo della moda per scegliere sempre location particolarmente suggestive e ...

