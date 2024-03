Il cuore di Kyjiv e la cucina ucraina in un angolo di New York

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) «The food connect everybody», «il cibo mette tutti in contatto», non possiamo che essere d’accordo. Arriva quasi sui titoli di coda l’affermazione che rappresenta la chiave del film “Veselka: the Rainbow on the Corner at the Center of the World”, un documentario uscito nei giorni del secondo anniversario dell’invasione russa inche racconta la storia del più antico e famoso ristorante ucraino a New, focalizzato sull’enorme lavoro a sostegno della resistenza didal 24 febbraio 2022. Un posto che per settant’anni è stato conosciuto solo per le sue specialità gastronomiche, ma che è diventato improvvisamente un centro raccolta di aiuti per l’. Veselka, a prescindere dall’attualità, è un ristorante considerato iconico dal NewTimes. Il film in questi giorni è in ...