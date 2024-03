Il corvo | una star dell' originale boccia l' aspetto del nuovo Eric Draven | Sporco e sgangherato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'attrice ha anche sostenuto che il protagonista doveva assomigliare di più a Brandon Lee Non si placano le polemiche sul look delinterpretato da Bill Skarsgård nel reboot in arrivo nelle sale quest'anno. Unadel cultdel 1994 ha definito la nuova versione del personaggio come "sporca e sgangherata". In una conversazione con TMZ, Rochelle Davis, nota per aver interpretato Sarah nel film di Alex Proyas con Brandon Lee, ha condiviso il suo disappunto per il look deldi Skarsgård, facendo eco alle opinioni prevalenti in rete. L'attrice ha criticato l'"squallido,e sudicio" del personaggio, sostenendo che i produttori avrebbero dovuto scegliere un attore più …