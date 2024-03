Il Comune di Roma punta al business dei matrimoni | entro fine 2024 l’elenco delle nuove location

Bergamo . Domani, 29 febbraio, Bergamo , con il suo progetto “Scuole aperte” , sarà protagonista a Roma in un incontro promosso, per la prima volta, da un gruppo ... (bergamonews)

Le Buche a Roma sono un problema. Una piaga con cui fare i conti sul piano della mobilità ma anche in ambito economico: le cifre. Strade a Roma , quanto spende ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Europei 2032 rappresentano un obiettivo ancora alla portata per lo stadio ‘Artemio Franchi‘, prossimo al restyling e inserito tra gli impianti ... (sportface)

Allarme baby gang nella città di Roma : il piano del sindaco Roberto Gualtieri per provare a contenere il fenomeno criminale. Assessora Claudia Pratelli ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Porteremo in piazza la nostra proposta di cambiare il nome di via Gaeta, dove ha sede l’ambasciata della Federazione russa, in ... (calcioweb.eu)