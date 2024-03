Il Colle spinge per l' alleanza Ue Meloni-Schlein Decisivo il ruolo di Scholz Sicuro il bis di Ursula

Il ricorso è ritenuto "in parte inammissibile e in parte infondato". L'ex presidente della Juventus era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti ... (ilgiornale)

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia , presieduta da Dante D’Alessio, ha respinto il ricorso della Sampdoria contro il Torino, Lega Serie A e Figc per ... (sportface)

Meloni, dal Canada, difende il premierato e attacca la sinistra: La premier torna dalla missione in Usa e Canada e ribadisce il suo rapporto “ottimo” con il presidente Mattarella. Annullato il ricevimento a Toronto ...theitaliantimes

La due giorni della Premier in Nord America, Meloni, la sinistra usa Mattarella contro il premierato, ottimi rapporti con il Colle: Al ritorno la premier dovrà decidere se chiedere verifiche in Sardegna "Intanto aspettiamo la fine di questo primo riconteggio", dice, e sarà impegnata con gli altri leader del centrodestra martedì a ...rtl

Meloni indietro tutta su Mattarella e i manganelli: "Non ce l'avevo col Presidente ma con la sinistra": Nel mirino non c'era il presidente della Repubblica, con cui il rapporto è "ottimo", ma la sinistra, che cerca di aprire "una crepa" fra Palazzo Chigi e il Colle "per fare una ... martedì a Pescara ...huffingtonpost