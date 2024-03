Il caso Scholz Dubbi a Berlino | la Germania è filorussa?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Olafcontro tutti in Europa. Non intende aiutare l’Ucraina rischiando di coinvolgere nella guerra la sua. Il FriedensKanzler, il Cancelliere della pace, come lo chiamano a, dove non tutti sono con lui, ribadisce che non darà a Zelensky i missili Taurus, e mai un soldato tedesco andrà in Ucraina, al contrario di quanto dichiara il presidente francese Macron, disposto almeno a parole, ad inviare truppe a Kiev, come farebbe anche la Gran Bretagna. Francesi e inglesi hanno già concesso i loro missili, ma hanno una portata di 250 chilometri. Il Taurus tedesco colpisce fino a 500, ma viene lanciato dai caccia, e potrebbe raggiungere Mosca. Il Cremlino è a circa 750 chilometri ma è sufficiente che un aereo ucraino violi lo spazio russo per una decina di minuti per colpire la capitale. Inoltre, secondo ...