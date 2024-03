Il caso della prof | regolarmente assunta rischia il licenziamento Mozione in Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pistoia, 4 marzo 2024 – Una vittoria quella ottenuta nell’immediato tutt’altro che definitiva. Non sarà infatti il momentaneo "salvataggio" deciso dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a scacciare il rischioper quei docenti prima assunti in seguito al concorso suppletivo post Covid poi invalidato dal Consiglio di Stato. Ecco perché, sostengono i consiglieri regionali Marco Niccolai e Cristina Giachi (Pd), è opportuno non spegnere i riflettori attorno alla vicenda e dare un segnale politico. È arrivata nelle ultime ore infatti la notizia di unache sarà presentata alla giunta toscana affinché questa si attivi "nei confronti del Governo e del Parlamento per individuare nell’immediato una soluzione per la vicenda e, in prospettiva, per porre in essere interventi normativi strutturali capaci di porre rimedio a situazioni ...