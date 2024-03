Il Casentino si mostra ai buyer e ai viggiatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arezzo, 4 marzo 2024 – L’ambito turisticoha partecipato nel corso del mese di febbraio ad alcune delle piu’ importanti fiere nazionali e internazionali come la Bit a Milano e la F.re.e a Monaco di Baviera in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. La Borsa Internazionale del Turismo si è svolta dal 4 al 6 febbraio e rappresenta il primo marketplace globale di riferimento per il prodotto Italia accogliendo quest’anno oltre 1100 espositori. L’evento offre un’ampia visione del futuro del turismo, abbracciando diverse culture e prospettive. Mentre con più di 160.000 visitatori e circa 900 espositori venuti da più di 60 paesi, la fiera F.re.e dal 14 al 18 febbraio, si è confermata la più grande fiera dei viaggi e del tempo libero della Baviera, coprendo tutte le aree di leisure e di mercato del viaggio e fornendo agli espositori un’opportunità di prima ...