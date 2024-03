Il capo del gruppo per i diritti civili reagisce a Trump che chiama il candidato “MLK sotto steroidi”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Reazione deldelper ialle dichiarazioni diIl presidente della National Urban League, Marc Morial, ha espresso la sua reazione ai recenti commenti dell’ex presidente Donald, in cui ha paragonato ilrepubblicano Mark Robinson a Martin Luther King, Jr. Un confronto delicato e controverso La dichiarazione di L'articolo proviene da News Nosh.

Oggi, a Castiglion Fiorentino, si è tenuta una toccante cerimonia commemorativa per ricordare il XXI anniversario della scomparsa del sovrintendente capo ... (lortica)

Arriva un ko per l’ Artusiana Forlimpopoli, che nell’anticipo di DIVISIONE REGIONALE 1, cade 73-65 (25-21; 39-29; 53-49) sul campo della capolista Budrio. Dopo ... (sport.quotidiano)

Scrive Wim Wenders nel libro «In Defense of Places» (2005), mai pubblicato in italiano: «Cos’è, secondo voi, ciò che guida un film? ... Qual è la forza motrice ... (gazzettadelsud)

Prato, 3 marzo 2024 – grande folla in centro a Prato per i festeggiamenti del Capodanno cinese . La sfilata del drago è partita dal tempio buddista di piazza ... (lanazione)

Gli esperti del turismo sollecitano VN a concedere esenzioni dal visto a più paesi: Poco dopo la fine delle vacanze del Tet, il Primo Ministro Pham Minh Chinh, nella sua Direttiva n. 08 del 23 febbraio 2024 sullo sviluppo del turismo ...gossipitaliano

La sfida di Salvini sul sostegno a Trump che mette in crisi la “nuova” Meloni: In questo equilibrismo che una leader del G7 deve trovare tra le ragioni di Stato e le passioni politiche, tra il ruolo di capo del governo e quello della leader che presto scenderà in campagna ...ilsecoloxix

Dalle cariche di Pisa al generale Vannacci: la destra che rinnega ordine e gerarchie: Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha parlato di «iniziative ... Anzi, ogni singola dichiarazione del dopo, comprese le parole di Meloni sui rischi del mettere in dubbio certi operati di polizia, è ...ilsecoloxix