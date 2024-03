Il cane che morde l’uomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da Mercatino Conca (Pesaro) a Senigallia (Ancona): 77 km di distanza in auto, tre giorni di paura. Paura, sì: ma anche dubbi. Giovedì sera una donna di 86 anni è stata sbranata dal suo, un pastore asiatico, a Mercatino Conca, davanti a casa. Cos'è successo, perché ilè diventato unkiller? Non si sa. Come non si conosce il motivo che ha scatenato domenica a Senigallia un rottweiller, che si è avventato contro la sua padrona, una donna di 66 anni. Le ha dilaniato un braccio, lei è stata operata d'urgenza. Sembra che ilnon avesse mai dato problemi.Due rebus, e sono propri i rebus senza risposta che ci fanno dannare quando capitano casi come questi. Casi che ci costringono ad interrogarci sul nostro rapporto con gli animali. Se non ha sbagliato troppo chiaramente l'uomo o se non è impazzito chiaramente ...