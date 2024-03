Idf | ' oltre 450 terroristi impiegati a Gaza dall' Unrwa'

(Di lunedì 4 marzo 2024)450dell', l'ente dell'Onu per i rifugiati palestinesi, "appartengono a organizzazioniche della striscia di, in particolare a Hamas". Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, basandosi su informazioni di intelligence. Il portavoce ha divulgato due conversazioni telefoniche, registrate durante i massacri del 7 ottobre. Una delle voci appartiene a Yusef al-Hawajara, insegnante dell'ai Deir el-Balah, l'altra a Mamduh Alkali, "un terrorista della Jihad islamica" maestro in una scuola elementare. "Sono dentro, con gli ebrei. Abbiamo donne ostaggi, ne ho catturata una", dice uno di loro.

Dimissioni di ufficiali e contrasti con Biden: guerra delle fake news su Israele: Diversi media hanno diffuso la notizia delle dimissioni in blocco degli alti ufficiali dell'Unità di portavoce delle Idf e del presunto rifiuto del presidente americano di parlare con il premier Netan ...ilgiornale

Israele irrompe in Cisgiordania, gli Usa cercano sponde in Giappone e Corea del Sud per la cantieristica navale e altre notizie interessanti: Le Idf operano dunque con alta intensità non solo nella Striscia ... e Francia dei missili Scalp (Storm Shadow nella denominazione britannica) per l'Ucraina, oltre che del possibile invio dei missili ...limesonline

GAZA, RAFFICA: Un piccolo terremoto all'interno dell'esercito israeliano, almeno nel settore che si occupa di comunicazione: Daniel Hagari, portavoce dell'Idf, ha rassegnato le dimissioni ... che ha causato oltre ...9colonne