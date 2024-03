I Perturbazione omaggiano Faber con il disco live La buona novella

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) La band torinese deitorna con ilLa(Dal vivo con Nada e Alessandro Raina) in cuiFabrizio De André Grande ritorno per iche, a distanza di 4 anni dal loro ultimo album di inediti, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, il 22 marzo pubblicano La(Dal vivo con Nada e Alessandro Raina) per Iceberg/Warner Music Italia, una rilettura integrale, originale e inedita dell’omonimo album diuscito nel 1970 e da oggi in pre-order. La scelta dei, storica band del panorama pop-rock italiano, di reinterpretare questo album di De André rappresenta un omaggio all’eredità musicale di uno dei più ...