I parenti delle vittime del Morandi | “Il tunnel sub-portuale da un miliardo pagato con i ristori del crollo | lo Stato danneggiato è risarcito con un compromesso”

Roma: in Campidoglio l'addio a Paolo Taviani: “Paolo era uno della prima linea. Lo ricordo per noi vivi, non credo ci stia ascoltando seduto su una nuvola. Condivido con i parenti stretti, con i colleghi, con gli amici il grande dolore. Paolo è ...primapaginanews

Al Teatro parenti arrivano le “Traiettorie di speranza”: Se ne parla il 4 marzo al Teatro Franco parenti di Milano nell’evento “Traiettorie ... All’evento, insieme a Maurizio Faroni, partecipano alcune delle forze buone protagoniste delle riflessioni ...corrierenazionale

TRAGICO SCHIANTO, PERDE LA VITA IL TECNICO TOSCANO GIANLUIGI parenti: parenti (nella foto con Ivano Fanini e un loro corridore), per tanti anni macchinista di treni delle Ferrovie dello Stato, ha sempre avuto la passione per il ciclismo. Prima come atleta poi per tanti ...tuttobiciweb