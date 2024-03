“I genitori sono quelli del Grande Fratello” Michel Dessì | chi è l’inviato di Pomeriggio 5 che segue i Ferragnez

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024)è diventato molto popolare in questi giorni. È è uno dei nuovi inviati diCinque di Myrta Merlino e soprattutto colui che sta letteralmente inndo Chiara Ferragni e Fedez per strappare loro qualche dichiarazione. Oltre alle ben note vicende giudiziarie legate al caso Balocco, infatti, la coppia è nel mirino per quella che lei ha definito da Fabio Fazio “una crisi un po’ più forte delle altre”. È stato sempre il giornalista a recapitare al rapper prima e all’imprenditrice poi il cornetto portafortuna da parte della conduttrice. Insomma, chiCinque ormai conosce beneche, come raccontato a TvBlog, ha sempre avuto la passione per la tv e capito di volerci lavorare ...