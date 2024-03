I Fenomeni di Economy campani che creano valore per la comunità

(Di lunedì 4 marzo 2024) Scopri come 16 imprese campane stanno rivoluzionando l'innovazione e la sostenibilità, trasformando le sfide in opportunità di crescita, inclusività e responsabilità verso l'ambiente e la società.

Circular Economy. La transizione in Italia viaggia a due velocità: Già, la crisi climatica: un fenomeno in costante avanzamento, cui l’Italia è una delle aree più esposte di tutto l’emisfero nord del pianeta, in virtù della sua posizione geografica al margine della ...quotidiano

"Homo faber Economy", soldi e innovazione per il rilancio delle imprese artigiane di qualità: Sbarca in laguna il progetto "Homo faber Economy", destinatario del finanziamento I.C.O.N.A della Regione (circa 242mila euro) e promosso da Ca' Foscari in collaborazione con Fondazione di Venezia e ...ilgazzettino

Matter Economy è tra i “Fenomeni” della Campania: “I Fenomeni di Economy” è un percorso ideato dalla rivista “Economy” che si struttura attraverso 20 tappe, che toccheranno tutte le regioni d’Italia, nel corso delle quali saranno celebrate le imprese ...ntr24.tv