Hub e Bottega del fresco | Aiutare chi ha bisogno ci rende vera comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il cartello di benvenuto all’ingresso è scritto a caratteri cubitali in sei differenti lingue. Qui, come in altri luoghi della città, saranno accolte famiglie italiane e straniere in condizioni di vulnerabilità socio-economica segnalate dai centri di ascolto Caritas e dai servizi sociali del Comune. Il sabato sarà invece dedicato alle famiglie ucraine accolte dopo l’inizio del conflitto due anni fa. Nelle sale ci sono celle frigorifere, freezer ed espositori con moltissimi prodotti freschi. Sono l’Hub e ladelinaugurati ieri mattina in largo Don Rusconi nei locali una volta in uso alle Acli e dai rhodensi conosciuti come ‘la busa’. Al taglio del nastro hanno partecipato volontari e cittadini, rappresentanti dell’amministrazione comunale, il prevosto don Gianluigi Frova e il presidente di Banco alimentare Lombardia Marcello ...