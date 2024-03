Hockey ghiaccio | Valpsueria cade anche in gara-2 Con il Fehervar AV19 finisce 3-2

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si complica la strada per Valpusteria nei playoff del Campionato ICE League 2023-2024 disu. La squadra italiana ha perso infatti-2 contro ilper 3-2, andando sotto 2-0 nella serie. Una partita decisa soltanto nel terzo e ultimo periodo quella dei lupi: l’avvio è però positivo; al 2:39 Sill rompe gli indugi, segnando la rete dello 0-1. Nel secondo periodo i padroni di casa ripristinano gli equilibri con Kuralt. Ma Valpusteria c’è e al 12:43 si porta nuovamente in vantaggio grazie a Morley (12:43), assistito da Shofield e Alekson. La situazione precipita però negli ultimi dieci minuti del terzo periodo: al 12:14 in inferiorità Hari firma il 2-2, mentre a pochi secondi dalla sirena Campbell in power play firma il 3-2, trovando una preziosissima ...

