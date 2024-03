“Ho sentito Conte” | clamoroso in diretta | rivelazione bomba sul Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Antonioè stato più volte accostato alin questa stagione, inTV arriva unada un ex calciatore. Il successo ottenuto dalcontro la Juventus per 2-1 ha rilanciato la formazione azzurra in campionato. L’obiettivo resta quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, missione non semplice visto il distacco di 8 punti dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna. La missione di mister Francesco Calzona è proibitiva, ma qualora dovesse riuscire nell’impresa, è probabile che il tecnico possa guadagnarsi la conferma sulla panchina napoletana. Non solo i risultati ottenuti, anche la modalità di gioco e l’impatto immediato sullo spogliatoio sono piaciuti. Alserviva un allenatore che avesse proprio queste qualità e ...